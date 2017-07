Regeringen tar upp kritiserad kilometerskatt

Inför valet lovade Stefan Löven att regeringen skulle införa en vägslitageavgift (även kallad kilometerskatt) där tung trafik skulle beskattas baserat på köravstånd. På så sätt skulle miljöpåverkan från transportsektorn minska och utländska åkare skulle vara med att bidra till att finansiera vägarna i Sverige.

Regeringens utredare uppskattade att kostnaden per mil skulle bli mellan 10 och 20 kronor. Men förslaget kritiserades från flera håll bland annat för att det ansågs missgynna svenskt jordbruk, skogsbruk och landsbygd.

I slutet av februari drog regeringen plötsligt tillbaka förslaget, men nu verkar det alltså vara på väg tillbaka.

LÄS MER: Så skulle kilometerskatten fungera

Kan bli olika hög skatt i olika delar av landet

På ett regeringssammanträde har regeringen tagit beslut om att fortsätta utreda det som kallas vägslitageavgift eller kilometerskatt.

– Ja, det stämmer, flera myndigheter ska utreda förslaget, säger Hanna Björnfors, pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog (MP).

Skatteverket, Transportstyrelsen och Trafikverket får utredningsuppdraget ihop.

Det som är nytt är att regeringen vill utreda om det går att differentiera skatten, alltså att man ska betala olika mycket beroende på var i landet man bor.

LÄS MER: Lokala företag rädda för kilometerskatt

”Regeringen är fullständigt tondöv”

Centerpartiet har länge kritiserat förslaget.

– Jag är extremt förvånad över att man tar upp det igen, kritiken mot avståndsbaserad skatt är lika stor då som nu. Regeringen är fullständigt tondöv, säger Anders Åkesson, talesperson för transporter för Centerpartiet.

– Att smyger in det under Almedalsveckan tolkar jag det som att man vill få det att flyga under radarn, för kritiken var oerhört massiv senast, säger han.

Dessutom kopplar han det till statsminister Stefan Löfven som denna vecka skippat Almedalen och i stället reser runt i landet.

– Sist Löfven åkte runt så möttes han hela tiden om frågor kring kilometerskatten, som skulle slå rasande hårt mot näringsliv och småföretagare, säger Anders Åkesson.

Men om regeringen nu vill utreda en differentierad kilometerskatt, är inte det bra?

– Det är klart att det kan göras förbättringar, men så länge det handlar om en avståndsbaserad skatt så är den omöjlig för mig, säger han.

LÄS MER: Miljöministern hoppas på kilometerskatt