Uppgifter: Förslag till uppgörelse klart i regeringsförhandlingarna

Centerpartiet träffas nu under fredagen i Gamla stan i Stockholm för att ta ställning till vilken statsministerkandidat partiet ska stödja.

Både C:s riksdagsgrupp och partistyrelse har möte under dagen. Också Socialdemokraternas har kallat in sin partistyrelse under fredagen.

– På bordet finns dels ett nytt förslag på en överenskommelse mellan C, S, L och MP, dels det dokument som Alliansens partiledare förhandlat om de senaste veckorna där man velat tydliggöra att en M/KD-regering inte ska förhandla eller kompromissa för att få stöd av SD, säger SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein.

– Socialdemokraterna har tagit ytterligare kliv när det gäller arbetsrätten för att blidka Centerpartiet och enligt vad jag förstår så var Annie Lööf, åtminstone i början av veckan, nöjd med den ytterligare eftergiften.

Det är dock oklart om denna uppgörelse kommer att övertyga resten av partiet. Efter höstens uppgörelse med Socialdemokraterna hoppade Centerpartiet av i sista sekund.

Fullspäckat schema på lördagen

På lördagen har Centerpartiet ett preliminärt planerat partiråd.

– Där kommer det beslut som sannolikt fattas i dag förankras, om det behovet finns, säger Elisabeth Marmorstein.

Liberalerna har sitt möte med partistyrelsen och riksdagsgruppen under lördagen.

– De ska enas om vad de ska rekommendera partirådet som har sitt möte på söndag, säger Elisabeth Marmorstein.

L kan bli avgörande

Liberalerna är just nu djupt splittrade och Marmorstein förutspår en lång och spännande debatt på söndagens möte.

– Om Centerpartiet landar i ett ja till Ulf Kristersson (M) spelar det inte så stor roll vad Liberalerna beslutar sig för eftersom de är för små för att avgöra regeringsfrågan.

– Skulle Centerpartiet däremot besluta sig för ett ja till Stefan Löfven (S) blir Liberalernas möte avgörande.

Sannolikt ny regering nästa vecka

Trots all osäkerhet de senaste månaderna är det ändå mycket som tyder på att nästa statsministerkandidat som riksdagen kommer rösta på, den 16 januari, kommer bli den nästa att styra landet.

– Såväl talmannen som flera av partiledarna ser gärna att frågan avgörs i den tredje omröstningen för skulle den misslyckas är risken stor att även den fjärde gör det och då står vi inför det extra val som inget parti, förutom SD, vill ha, säger Elisabeth Marmorstein.