Krislägesavtal kan aktiveras – då fördubblas vårdlönen

Stockholms regionstyrelse har fattat ett enhälligt beslut om att begära hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) att få aktivera krislägesavtal. Det meddelade finansregionråd Irene Svenonius (M) under en presskonferens på torsdagskvällen.

– Det här är en unik åtgärd, därför att vi står mitt uppe i en enorm pandemi och ser ett växande antal patienter varje dag på våra sjukhus. Vi bygger ut IVA-kapaciteten kraftigt i länet och behöver ha personal för att bemanna alla IVA-platser som vi behöver för att rädda liv under coronapandemin, säger hon.

Får 220 procent av lönen

Vårdförbundet har tidigare krävt att avtalet ska aktiveras. För vårdpersonalen innebär det att arbetstiden blir 48 timmar per vecka under max en månad och att resurser kan omfördelas lättare. I utbyte får personalen 220 procent av lönen per timme.

– Det är också otroligt viktigt att vi rekryterar in fler kollegor som kan hjälpa till under den topp som vi väntar inom några veckor, säger Svenonius.

”En nästan ofattbar siffra”

Ytterligare 30 personer i Stockholm med bekräftad covid-19 har avlidit och därmed har antalet döda ökat till 179.

– Det är en nästan ofattbar siffra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson under presskonferensen.

Björn Eriksson säger att han omgående bett personal på fältsjukhuset i Älvsjö att ta emot patienter. Förhoppningen är att de första patienter ska kunna tas emot under helgen.

– De kommer att öppna successivt och i en första fas ha 140 patienter som kan ökas ytterligare till 600 patienter. Vi ser över möjligheterna att kunna öka ännu mer än så.