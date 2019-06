Regn och åska i södra Sverige – risk för översvämningar

I södra Svealand och hela Götaland väntas i dag ostadigt väder med plötslig åska och skurar av och till.

-Däremellan kommer det att kunna vara soligt och varmt. Men när det regnar sjunker temperaturen till kanske bara 12 grader. Det kommer att vara extremt nyckfullt väder, säger Tora Tomasdottir.

Se upp i trafiken

När himlen väl öppnar sig kommer det att bli rejäla mängder regn på kort tid. Då finns det risk för både lokala översvämningar i exempelvis källare och trafikproblem om vägbanorna svämmar över.

Regnet kom in över Götaland redan på morgonen och rör sig sedan uppåt under dagen. Mot eftermiddag och kväll är nya områden på ingång. Under onsdagen och torsdagen dundrar bandet av åska och skurar vidare mot mellersta och norra Sverige, som kan räkna med lugnt väder i dag.

Sommarfenomen

Plötsliga och överraskande regnskurar är vanligt på sommaren, när det kommer in mycket varm och fuktig luft som skapar rörelse i luften.

-Men det är ovanligt, men inte anmärkningsvärt, att det är ett så stort område som drabbas.