Här kommer snön under julen: ”Regnet övergår till snöfall”

Vill du ha en vit jul får du sätta dig på tåget och åka norrut. Större delen av Sverige kommer få en vit jul men bor du söder om Värmland får du räkna med att det fortsätter vara grått och vått hela dagen.

”Fint julväder i norr”

En regnområde är under julaftonsmorgonen på väg in över Götaland. Medan det rör sig mot nordöst över Värmland väntas regnet övergå i snöfall. En stor del av värmlänningarna kan räkna med att se snö i alla i luften under julaftonen. Det samma gäller i Dalarna.

I Norrland ligger redan snö på marken och där kan du räkna med ett vackert julväder.

– Ja, det är fint julväder i norr. Det är snö på marken och tidvis lätt snöfall under dagen, säger Deana Bajic, meteorolog på SVT under julaftonsmorgonen.

Kallare under mellandagarna

Längre söderut är det däremot inte lika roligt. I södra Värmland och i Västmanland kan det i stället bli underkylt regn och risk för halka lokalt. Och i övriga Sverige fortsätter molntäcket göra Sverige grått.

Under mellandagarna slår vädret om och på fredag väntas det vara minusgrader i hela landet.

– Men tyvärr ser det inte ut att komma någon snö. Det blir frost men inget snöfall förutom eventuellt i Svealand, säger Deana Bajic.