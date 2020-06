Det som framförallt stack ut var antalet båt- och drunkningsolyckor som mer än dubblerades i år, enligt SOS Alarm. Foto: Henrik Holmberg/TT

Rekordmånga ringde 112 på midsommarafton

Antalet nödsamtal som kom in till SOS Alarm slog rekord under midsommarafton. Så många samtal har inte kommit in på över tio år. Och det varma vädret pekas ut som en orsak.

Nödsamtalen till 112 ökade med 20 procent jämfört med snittet de senaste elva åren. Under midsommarnatten, mellan klockan 18 och 06 ringdes 11 000 samtal. Under hela dygnet var siffran 14 000 samtal. Det som framförallt stack ut var antalet båt- och drunkningsolyckor som mer än dubblerades i år, enligt SOS Alarm. – Det är ju ingen bra utveckling. Vi vet sedan tidigare år att med fint väder kommer också fler nödsamtal. I år är det många som har semestrat hemma och det är mer folk i rörelse. Det skulle också kunna bidra, säger Linda Bengtsson, presskommunikatör på SOS Alarm. Den största ökningen skedde i Uppsala, där det kom in 98 procent fler samtal, följt av Örebro och Kronoberg. – Nu har de lovat fint väder ytterligare några dagar och det är jätteviktigt att vara försiktig, undvik okända vatten och håll barnen under uppsikt hela tiden. Nödsamtal där barn är inblandade är bland det tråkigaste vi vet.

