Risk för ishalka under kvällen

Söndagens snöoväder i södra Sverige håller i sig under eftermiddagen och kvällen. En hel del nederbörd i form av snö, blötsnö och regn är att vänta i framförallt Småland, Västergötland och Östergötland och Skåne.

– Det kan komma upp till en decimeter snö i området runt Vättern och Västra götaland kan få fem centimeter snö på sina håll och lokalt ännu mer, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Risk för ishalka under söndagskvällen

Vid 20-tiden ikväll kommer nederbördsområdet dra sig vidare och följs av kallt och klart väder.

– Då finns det risk för ishalka när snön och regnet fryser till på vägarna och det kan ställa till det i trafiken, säger Deana Bajic.

Även SMHI varnar för risk för ishalka i samband med uppklarning och sjunkande temperaturer. Bilister i Halland, Skåne Blekinge och Kronoberg som befinner sig ute på vägarna bör vara extra uppmärksamma på detta. Även i norra Sverige, i området längs norrlandskusten, finns stor risk för ishalka på vägarna.

Minusgrader under natten

Under natten får i princip hela landet minusgrader. Något som trafikanter som ska till jobbet under måndagsmorgonen bör vara uppmärksamma på.

– Det kommer bli fortsatt halt på vägarna och det kommer påverka trafiken. Cyklister som ska ut på småvägar där man kanske inte hunnit sanda ska vara försiktiga, säger Deana Bajic.

Om snöovädret dragit bort från södra Sverige, är läget desto snöigare längst upp i norr.

– Ett snöoväder ligger kvar i norra norrland, där det kan komma två till tre decimeter snö på vissa håll under måndagen, säger Deana Bajic.

Mildare väder väntar

Även delar av Uppland kan drabbas av snökaos under måndagen och en bit in på tisdagen då det kommer in snöbyar längs kusten.

Minusgraderna och det kalla vädret kommer dröja sig kvar under tisdagen, för att sedan bytas ut mot mildare väder resten av veckan.