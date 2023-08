Risk för översvämning? Så kan du förbereda dig

Länsförsäkringar i Skåne hade på måndagen fått in ett hundratal skadeanmälningar. De flesta rör skador på byggnader på grund av höga flöden utifrån. Men än så länge har det varit få anmälningar om villaägarens mardröm – att dagvattensystemen blir för fulla och avloppsvatten börjar strömma in i källaren.

Bor du i ett område som är känsligt för översvämning bör du nu göra vad kan för att minimera skadorna, säger Joel Lith på Länsförsäkringar i Skåne.

– Då kan man förbereda sig genom att försöka täcka över golvbrunnar och ta bort dyra och emotionella saker från golvet i källaren. De går inte att rädda om det skulle komma in avloppsvatten, säger Joel Lith.

Värst i Jönköping och Örebro

Försäkringsbolaget Folksam hade på måndagen fått in omkring 150 skadeanmälningar kopplat till ovädret Hans framfart. Flest anmälningar har kommit in från Jönköping och Örebro och rör både det regn som fallit och skador som uppstått av hård blåst och nedfallna träd.

I västra Sverige blev regnmängden mindre och problemen färre än prognosen förutsåg, men det är för tidigt att pusta ut.

– Än så länge har vi klarat oss men vi rustar för kommande dagar. Då kommer det att komma stora mängder vatten i kombinationen med vind. Det är kombinationen som ställer till det, säger Caroline Josefsson på Länsförsäkringar i Västra Götaland och Bohuslän.

Höjd beredskap

Försäkringsbolaget If hade under måndagsförmiddagen inte fått in fler skadeanmälningar än vanligt, men har höjt beredskapen inför tisdag och onsdag. Inte heller på Trygg-Hansa har det i nuläget kommit in några stora mängder anmälningar men bolaget följer utvecklingen.

– Det här lågtrycket rör sig över stora geografier så det kommer att ta ett tag innan vi ser den fulla effekten av det, säger Håkan Franzén på Trygg-Hansa.