Rosanna Dinamarca om uppslutningen på me too-debatten: ”Det ser ut så på måndagar”

Av 349 ledamöter dök bara 18 upp, och endast tre män. Antalet närvarande väckte snabbt starka reaktioner från allmänheten, men enligt partierna finns det flera förklaringar till att det såg ut som det gjorde i kammaren.

Valet av dag spelade in

Enligt Raimo Pärssinen (S), en av de manliga ledamöter som närvarade, påverkades uppslutningen av hur arbetsveckorna i riksdagen är upplagda.

– Måndagar är avsatta för att ledamöter ska vara hemma i sina valkretsar eller på besök i andra, säger han.

Han får medhåll av Ulrika Karlsson, vikarierande gruppledare för Centerpartiet, som också var på plats under debatten.

– Jag är inte förvånad över antalet. Vid sådana här riksdagsdebatter är det en talesperson som representerar hela partiet, säger hon.

Aktuella debatter hamnar ofta i kläm

Under debatten fanns talespersoner från alla åtta riksdagspartier närvarande och även jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). En uppslutning, som enligt Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet, inte var avvikande.

– Jag skulle säga att det här var en normal uppslutning. Sedan kan man alltid följa debatten på webben, vilket jag vet att flera kollegor gjort. Flera från allmänheten skrev också på sociala medier att de följt debatten, så den blev ändå uppmärksammad.

Enligt Dinamarca är det inte ovanligt att aktuella debatter, likt me too, som läggs in i kalendariet med kort varsel, inte fyller kammaren. Hon säger också att det är problematiskt att fokus hamnar på antalet närvarande, och inte på vad som sades.

– Det viktiga var att tvinga fram de andra partierna och säga vad för politiska konsekvenser me too ska få. Men utåt pratas det bara om vilka som närvarade, jag tycker det är beklagligt, för det var en intressant debatt.

Du kan se hela debatten i sin helhet här.