Så reagerar partiledarna på Stefan Löfvens avgång

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kommenterar beskedet så här:

”Jag har alltid respekterat Stefan Löfven som partiledarkollega. Vi gör väldigt olika analyser av hur samhällsproblemen ser ut och vad Sverige behöver. Men jag har aldrig betvivlat hans goda intentioner och hans vilja att göra det som är bra för Sverige. Jag tror det är viktigt att kunna skilja på sak och person. Tack för dessa gemensamma år i svensk politik.”

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har uttalat sig på Twitter.

”Politiker som Löfven som arbetat hårt och velat väl förtjänar ett stort tack. KD fortsätter oförtrutet arbeta för en ny regering, oavsett vem som nu tar över S. Uppenbart att socialdemokratin helt saknar förmågan att lösa de problem Sverige står inför. Sverige förtjänar bättre.” skriver hon.

Annie Lööf tackar för gott samarbete

Centerpartiets partiledare Annie Lööf tackar för ett gott samarbete.

”Stort tack för dina insatser som statsminister och för de samtal, förhandlingar och debatter vi har haft genom åren! Din personlighet och ditt lyhörda ledarskap har varit avgörande för att vi har haft ett bra och respektfullt samarbete.” skriver hon på Twitter.

Märta Stenevi, Miljöpartiets språkrör skriver på Facebook:

”Tack Stefan för dessa år av gott regeringssamarbete. Tillsammans har våra partier lett Sveriges första rödgröna regering, och tagit viktiga steg för klimat, jämställdhet och trygghet. Jag önskar dig all lycka till framåt.”

Partikollegor tackar

Flera partikollegor har tackat av sin partiledare och hyllat honom för hans insatser, bland annat utrikesminister Ann Linde som hyllar Löfven på Twitter och skriver att hans ledarskap kommer att saknas i Sverige och globalt.

”Thank you @SwedishPM Stefan Löfven for our close work in the Government and @socialdemokrat the last ten years. Your deep knowledge regarding global issues and international solidarity and your excellent leadership will be missed in Sweden and globally.” skriver hon.

Riksdagsledamoten och tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) visar sitt stöd på Facebook genom att lägga ut en bild på Stefan Löfven och en röd ros.

Texten uppdateras.