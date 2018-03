Så blir du kvitt ditt mobilberoende

Catherine Price är vetenskapsjournalist och författare i USA. För två år sedan blev hon mamma. Hon blev då smärtsamt medveten om vilken effekt den smarta telefonen har.

– Jag satt med min bebis i famnen och helt plötsligt fick jag en bild av hur det måste se ut för en utomstående. Bebisen tittade upp på mig och jag tittade på min telefon, berättar Catherine Price under ett videosamtal från Philadelphia.

Skrev bok om mobilberoende

Hon bestämde sig för att hennes telefon inte skulle få stjäla uppmärksamhet från hennes barn och började ta reda på varför mobiltelefoner är så beroendeframkallande och hur man ska göra för att minska sitt användande. Kunskapen resulterade i en bok ”How to break up with your phone” som kom på engelska i början av februari och som kommer på svenska i juni.

Halva boken går igenom de mekanismer som gör att vi har så svårt att hålla oss borta från våra telefoner. Resten av boken är ett 30-dagarsprogram som man ska följa om man vill få ett sundare förhållande till sin telefon.

Man måste inte bryta helt

Catherine Price tycker inte att det är nödvändigt att göra sig av med sin smarta telefon. Hon tycker istället att man ska använda den som det smarta verktyg det faktiskt kan vara med kalender, karta, musik, kamera mm. Det man däremot ska akta sig för är att ha appar som ständigt pockar på uppmärksamheten så som sociala medier och till och med mail.

– Vi lägger i snitt fyra timmar av vår vakna tid på att hålla på med telefonen. Det är mycket tid som man skulle kunna göra annat på, berättar Catherine Price.

Praktiska råd

Göra-slut-programmet i boken går ut på att först reflektera över sitt telefonanvändande. Vad använder du telefonen till? Hur får det dig att må? Blir du glad, ledsen, stressad eller ångestfylld?

Därefter följer en mängd praktiska råd, så som att radera sociala medier-appar, ladda telefonen utanför sovrummet, meditera och separera rent fysisk från telefonen.

Skapa farthinder

Mycket går ut på att skapa ”farthinder” för att man ska tänka efter innan man börjar greja med sin telefon. Ett exempel är att sätta ett gummiband runt telefonen så att det blir lite besvärligare att använda den. Man kan också ha en bakgrundsbild med en text som lyder ”är du säker på att du verkligen vill plocka upp telefonen just nu?”

Catherine Price berättar att hon under de två år fick mycket tid till att fundera över sitt eget användande.

– I dag är frestelsen att ”slöscrolla” borta och mobilen är istället ett verktyg som jag använder när det behövs, säger hon.