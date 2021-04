Så blir vädret i påsk

– Det är egentligen klassiskt aprilväder, säger Jannicke Geitskaret, meteorolog på SVT.

Det blir ingen värme i påsk. Trots en tid av höga temperaturer den senaste tiden vi nu mot lite svalare väder.

– Det blir 10 till 12 grader som varmast under påsken och det är under söndagen. Innan dess kommer det en del nordvindar och kommer vara väldigt blandat väder. Sol, moln och i värsta fall någon by med hagel, säger Jannicke Geitskaret.

Risk för gräsbränder

Solsäkrast är det längs kusterna. Framförallt västkusten väntas få mycket sol men där kan det bli en viss tillbakagång under söndagen när en del moln väntas dra in.

Under nätterna blir det kallare och på sina håll väntas minusgrader.

– En överhängande risk vi ser under påsken är den för gräsbränder. Det är torrt i markerna och just påsk brukar innebära en del grillningar och vårstädningar så där vill jag varna lite extra, säger Jannicke Geitskaret.

I videon ovan får du en utförlig påskprognos.