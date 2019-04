Höga pollenhalter av al, alm och sälg under veckan

Det blev en blåsig start på 2019 med stormarna Alfrida och Jan i januari och Julia och Mats i februari. I februari slogs även nytt värmerekord för månaden. Den 26 februari var det 16,7 grader som varmast i Karlshamn i Blekinge.

Eftersom februari var varmare än normalt och även mars var mild har pollen känts av tidigare än normalt. Just nu är det främst höga halter av alpollen i norra Svealand och södra och mellersta Norrland, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

– Samtidigt tågar vi vidare under våren och pollen från sälg och alm har kommit igång i Götaland, säger Nitzan Cohen.

”Aprilväder” i helgen

Vädret under veckan ser ut att bli torrt. På måndagskvällen väntas snöbyar i norra Sverige, medan det är uppehåll i resten av landet. Temperaturerna sjunker till minusgrader under natten till tisdagen. Under tisdagen är det uppehåll med klart väder i söder och mer molnigt i mellersta och norra Sverige.

På onsdag blir det mer mulet och varmare temperaturer igen. Till helgen väntas ett blandat väder, ”aprilväder”, på grund av det högtryck som kommer in och skapar oreda i luften.

– Då kan det bildas konstiga snöoväder som kan ha väldigt olika banor. Det är svårt att veta var det kommer att hamna, säger Nitzan Cohen.

I stora delar delar av Norrland ser det ut att bli plusgrader dagtid under veckan. I de södra delarna av landet kan vi vänta oss temperaturer mellan 10 och 15 grader.