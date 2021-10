Ny dokumentärfilm fördjupar bilden av dödsskjutningarna

SVT Nyheter har under hösten gjort flera specialsatsningar om skjutvapenvåldet. Vi har tagit fram en interaktiv tjänst för att åskådliggöra var skjutningarna äger rum, vilken tid på dygnet de inträffat och hur utvecklingen varit de senaste åren. Skjutningar i Sverige – SVT Nyheter

Vi har också gjort flera reportage där några av de många människor som drabbats, direkt eller indirekt, komma till tals.

Nu fortsätter vi det journalistiska arbetet med att fördjupa bilden genom nyhetsdokumentären ”Våra barn dör”. Reportern Diamant Salihu och fotografen Marco Nilson har satt ljuset på det område i Storstockholm som sticker ut allra mest i statistiken. Sedan 2018 har närmare 170 dödsskjutningar skett i Sverige. Av dem har var tionde skett i Järvaområdet i nordvästra Stockholm.

Diamant Salihu och Marco Nilson har under ett antal veckor följt boende i området som berättar om hur det eskalerande våldet äter sig in i vardagen. Många Järvabor känner någon som dragits in i gängbrottslighet. Och många har fått begrava en son eller en bror.

Flera av de unga män som skjutits ihjäl har föräldrar med svensk-somalisk bakgrund. I dokumentären diskuteras frågan om föräldraansvar och känslan av maktlöshet inför gängkonflikterna. Vi möter frustrerade poliser som vill se en långsiktig kraftsamling mot gängen i området och anhöriga som flytt krigets Somalia beskriver det som att de hamnat i ett nytt krig.

Se nyhetsdokumentären ”Våra barn dör” på SVT Play eller i SVT1 tisdag 2 november kl. 22.30.