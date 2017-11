Så håller du dina barn säkra på Youtube

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om hur barn luras att titta på skrämmande klipp på Youtube. Efter återkommande och stundtals hård kritik vidtar den Google-ägda videotjänsten nu en rad åtgärder för att försöka förhindra att barn utsätts för våldsamt och olämpligt innehåll när de surfar runt på sajten.

Den senaste veckan har tusentals klipp och 50 kanaler med innehåll där barn exploateras och utnyttjas stängts ner. Sedan juni har man också tagit bort reklamannonser från tre miljoner klipp som riktar sig till barnfamiljer men som bedöms vara olämpliga för barn att titta på. Företaget har också infört en policy för åldersbegränsning som gör att innehåll som inte bedöms lämpligt för barn inte visas i utloggat läge, om man är under 18-år eller har så kallat ”begränsat läge” aktiverat.

Trots dessa ”krafttag” finns det alltid en risk att obehagliga klipp dyker upp när barn sitter och leker med paddan. Men det finns ytterligare åtgärder som föräldrar själva kan vidta.

1. Ställ in ”begränsat läge”

Under inställningar går det att ställa in ett så kallat ”begränsat läge”, vilket döljer eventuellt opassande innehåll. Även om det inte är ett hundraprocentigt skydd ska det göra att man undviker det mesta som kan anses olämpligt.

2. Skapa gemensamt Google-konto

En annan möjlighet är att skapa ett gemensamt Google-konto som hela familjen använder. Om barnet/barnen är inloggade på ett konto kan man i efterhand gå in och titta på visningshistoriken. I Youtube-appen hittas den under ”bibliotek” och sedan ”historik”.

3. Sätt upp egna spellistor

Utöver detta går det även att skapa egna spellistor som barn kan titta på. Det gör man genom att klicka på ikonen med tre streck och ett plus som dyker upp under en video i inloggat läge. Då får man inte glömma att stänga av automatisk uppspelning vilket man gör under avsnittet ”nästa” på videosidan.

För den som vill titta på barnprogram utan varken reklam eller olämpliga inslag finns också SVT:s app Barnkanalen.

