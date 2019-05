Så jobbar några av Sveriges värsta tandläkare – borrade sönder friska tänder

Det statliga Tandvårdsstödet infördes 2008 i syfte att göra tandvården tillgänglig även för de med små inkomster. Systemet är automatiskt och det är tandläkaren som ger rabatt till patienten för att sedan begära in pengar från Försäkringkassan. Det är alltså detta system som vissa tandläkare missbrukar.

När tandläkare ertappas med att begära ut pengar som de inte har rätt till från tandvårdsstödet, har Försäkringskassan rätt att införa sanktioner. Det kan handla om att begära tillbaka pengar och att börja förhandspröva alla behandlingar som tandläkarna vill ha ersättning för.

SVT Nyheter har begärt ut en lista med de 42 tandläkarkliniker som fått sådana sanktioner under 2016 och 2017, och av dem granskat de som 2017 omsatte mer än en miljon kronor.

Det handlar om tjugofyra kliniker, där många har stora brister och fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Återkallade tandläkares legitimation

En sådan Stockholmsbaserad klinik är Dentaflix. Kliniken har tvingats begära förhandsprövning för vissa åtgärder och har en tandläkare vars grova oskicklighet ledde till att IVO förra året begärde av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att få återkalla tandläkarens legitimation.

IVO skriver i sin inspektionsrapport att drygt 700 olika patienter har fått 11 583 fyllningar under fem år. Det betyder att de flesta patienterna fått laga om samma tänder gång efter gång, i snitt 16 fyllningar per patient. En patient hade fått 164 fyllningar under tidsperioden. Tandläkaren själv skriver dock att det handlar om patienter med tandgnissling, som ofta vill att lagningar görs om.

Saknar kompetens för röntgenapparatur

Det är inte bara IVO och Försäkringskassan som anmärker på Dentaflix verksamhet, det gör även Strålskyddsmyndigheten, eftersom tandläkare med röntgenutrustning omfattas av myndighetens föreskrifter och tex måste uppvisa tillräcklig kompetens för att sköta röntgenapparater. I fallet med Dentaflix gör Strålskyddsmyndigheten bedömningen att kliniken saknar kompetens för röntgenapparatur.

Försäkringskassans sanktionslista innehåller i övrigt en brokig skara företag. Ordföranden till en av klinikerna är aktiv i nio olika tandläkarföretag, och en annan tandläkare har lämnat landet med pengar som patienter betalat in i förskott.

Flera av klinikerna har också fått in patientklagomål till IVO, och minst tre har fått problem med Strålskyddsmyndigheten eftersom de inte haft personal som varit utbildad att sköta röntgenapparaterna.

Efter att ha granskat klagomål från fyra patienter och sedan ytterligare 19 journaler vill Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) också dra in legitimationen för tandläkaren bakom Alep Dent i Helsingborg. De har hittat såväl allvarliga som över tid återkommande fel inom flera områden och konstaterat att inte heller den hygieniska standarden har varit tillräcklig.

Friska tänder sönderborrade och rotfyllda

I Göteborg finns tandläkarkliniken Beväring, som hade en omsättning på tre miljoner kronor 2017. 1 Här har en tandläkare bland annat borrat sönder och rotfyllt friska tänder och utsatt dem för en behandling som gör att tänderna har fått irreversibelt sämre status efter behandlingen än före, något så allvarligt att IVO i sin rapport jämför det med misshandel.

Efter det drog de in tandläkarens legitimation tillfälligt redan innan HSANs prövning, något som är väldigt ovanligt, eftersom han hade varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke och det anses behövas för att trygga patientsäkerheten.

Det handlar inte bara om patientfarlig verksamhet, Skatteverket har också utrett företaget och konstaterat att bolaget inte har skött sin ekonomi.

SVT Nyheter har sökt företrädare för klinikerna men inte fått något svar.

Tvingades betala tillbaka drygt 100 000 kronor

Ett annat av företagen på sanktionslistan, Citypraktiken studio 54, har en tandläkare som fick kritik av IVO redan 2016 och har tvingats betala tillbaka drygt 100 000 kronor för tandvårdsstöd som de inte kunnat visa att de hade rätt till. Tandläkaren själv säger till SVT Nyheter att det handlar om långvariga patientkontakter där en del inte kunnat betala, eller där betalningarna sker i förväg eller på avbetalning.

Försäkringskassan själva skriver i en rapport att det finns en risk att oseriösa bolag ansluter sig till systemet och begär ut pengar.

Men om Försäkringskassans slumpmässiga kontroller visar att det finns brister hos tandläkaren, ger de signal om det till andra inspektionsmyndigheter, som Inspektionen för vård och omsorg.

Försäkringskassan anmäler också allt fler av de fuskande tandläkare de hittar till polisen.