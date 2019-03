Så låter telefonbedragaren när de försöker lura dig

”Det är någon som har försökt plocka ut 8 700 kronor från ditt konto. Detta på grund av att det är ett förfalskat kort.”

Så sa den unga kvinna som ringde upp Ola Lindholms mamma vid 19-tiden en lördagkväll för ett par månader sedan. Kvinnan som ringde påstod att hon jobbade för polisen i Sölvesborg.

– Det finns ingen som sitter hos polisen i Sölvesborg en lördagskväll och jobbar med detta, säger Ola Lindholm, som direkt förstod att det var en bedragare.

Bygger en relation med offret

Kvinnan som ringde ställde också frågor som ”har du lånat ut ditt kort?” och ”är ditt kort stulet?”. Det är oklart vad hon tänkte göra med uppgifterna men enligt Petra Stenkula, chef för utredningsenheten i Region Syd, så kan det vara ett första samtal, som sen kan följas av flera falska samtal.

– Det kan vara att man ringer från polisen dag ett och sedan från banken dag två och då tycker man kanske att det är en kedja som stämmer överens. Det har vi sett flera gånger, säger Petra Stenkula till Veckans brott.

En annan variant är att bedragaren först ringer för att fiska om vem personen i fråga är för att sedan bygga en relation. Genom att bedragaren skapar trygghet så går man till slut med på att lämna ut uppgifter som man i vanliga fall inte skulle ge ut.

– De har förberett sig ganska bra vad de ska säga och hur de ska agera. De är i det närmaste som skådespelare, säger Petra Stenkula.

Bedragarna kan också genom en app göra så att det på en mobiltelefons display står “Polisen” eller bankens namn, för att på så vis göra samtalet ännu mer trovärdigt.

Grovt kriminella bakom bedrägerierna

I Skåne har polisen på senaste tid gjort flera tillslag mot telefonbedragare eller så kallad “vishing”. Alla bedrägerier är kopplade till den grova organiserade brottsligheten där våld, mord och utpressning förekommer. För flera nätverk är telefonbedrägerierna basinkomst och används för att köpa bilar, klockor och restaurangbesök.

– De som ringer upp behöver inte vara de grövsta kriminella utan det kan vara kompisar eller anhöriga till de här kriminella och som sen får en del av vinsten, säger Petra Stenkula.

Har tjänat 300 miljoner på 1,5 år

Sedan oktober 2017 har kriminella lyckats lura till sig 300 miljoner kronor genom telefonbedrägerier och totalt har 6 700 anmälningar om telefonbedrägerier kommit in. Just ”vishing” (voice phising – kombination av falska telefonsamtal och e-postmeddelanden) är den typ av bedrägeri som ökar allra mest och i polisregion Syd står den för hela ökningen.

Under hösten 2018 tillsatte polisen en så kallad “särskild händelse” och började jobba med att förebygga brotten, tillsammans med bland annat banker. Trenden har nu lyckats brytas och under februari tjänade de kriminella 8 – 9 miljoner kronor på “vishing”. Det kan låta mycket, men ska då jämföras med 38 miljoner kronor som stals från konton under augusti 2018. Så låter telefonbedragaren

Se hela Veckans brott om telefonbedragarna, på SVT Play.