Spela Ingrid Wall berättar hur stipendiet gett familjen en uppgift att fokusera på under den här svåra tiden. Foto: SVT

Så minns vännerna och familjen Kim Wall

Journalisten Kim Wall reste över hela världen. Hennes reportage spände över ämnen som kön, populärkultur, och utrikespolitik och publicerades i ansedda tidningar som New York Times och The Atlantic. I New York delas nu det första stipendiet ut ur Kim Walls minnesfond.