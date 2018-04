För mycket salt i maten är inte hälsosamt, menar Livsmedelsverket. Foto: TT

Så mycket salt är det i färdiglagade rätter

Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar alla att äta 5–6 gram salt per dygn.

SVT Nyheter har undersökt hur mycket salt en rad färdiglagade rätter innehåller per portion – här är listan.