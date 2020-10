Så påverkar årets Nobelpris i ekonomi dig och din vardag

Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson får tillsammans Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2020. Duon tilldelas priset för “förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat.”

Frekvenserna för att sända radio, tv, data och kommunikation är begränsade och för att fördela dem används auktioner.

Bland annat har forskarnas auktionsformat använts till grund när svenska teleoperatörer fick sina licenser på 90-talet. Om en månad hålls en auktion för licensrätter för 5G-nätet där Paul R. Milgrom utformat formatet.

– Auktioner finns överallt och påverkar en massa saker. El köps in via auktioner vilket påverkar priset du betalar varje månad, i EU används auktioner i systemet med utsläppsrätter och varje gång du öppnar din webbläsare möts du av annonser som säljs i realtid via auktioner. Hela finansmarknaden styrs av auktioner och det påverkar indirekt din pension. Eftersom auktioner är så populära och används i så stor utsträckning i dag är det viktigt att vi förstår hur de fungerar och är utformade. Det är detta årets pris handlar om, säger Tommy Andersson.

Blir mer komplexa

Allt eftersom ny teknik utvecklas har det blivit trängre och trängre och ont om frekvenser. Det handlar om att radio, tv, data och kommunikation ska kunna sändas på ett effektivt sätt. De senaste 30 åren har frekvenserna blivit hårdvaluta och auktionerna för att få licenser mer komplexa.

I de flesta länder är det staten som har kontroll över näten och delar ut licenserna.

– För ett land handlar det om ganska stora intäkter till statskassan. Men det handlar inte bara om pengar, det måste bli en bra mix mellan aktörer så att näten används effektivt och skapar så stor samhällsnytta som möjligt. Det händer att stater köper tillbaka frekvensspektrum som man ser inte används effektivt och förpackar om dem för att utnyttja frekvenserna bättre.

Finns det någon kritik mot de här auktionerna?

– Ja, det finns auktioner som gått fel och kostat miljarder, men då ska man komma ihåg att särskilja på auktionsformat och omständigheter. En auktion utformas för vissa givna förutsättningar och ändras dessa kan auktionen slå fel. Tar det lång tid mellan auktionens utformande och själva auktionen kan aktörer skapa karteller eller strategier för att gynnas.