Så räknas rösterna – och därför kunde det bli fel

Dagen efter valet fick Sverigedemokraterna helt plötsligt ett mandat från Cenerpartiet. När det kom fram att ett distrikt rapporterat in fel resultat ifrågasattes rösträkningen och kontrollen. Vad var det som hände?

– Det som hade hänt var att ett distrikt hade råkat rapportera in resultatet i riksdagsvalet två gånger. Vi ringde upp dem och sa att vi saknade ett av deras resultat, och då kunde vi rätta till det, säger Anna Blomberg.

Anna Blomberg förklarar att metoderna för att kontrollera resultatet är mycket striktare för det slutgiltiga resultatet, eftersom det preliminära görs snabbare, och är just det – preliminärt.

– Den första rösträkningen påverkar inte det slutgiltiga valresultatet, säger hon.

Valdistrikten rapporterar in riksdagsvalet på en blankett märkt ”R” med pinkod. därefter rapporterar man in kommunvalet på blankett ”K”. I distriktet där det blev fel hade riksdagsvalet registrerats två gånger. Det rättades under måndagen.

Så går räkningen till

Först räknas de ogiltiga rösterna. Om en rösträknare är osäker på om en valsedel är giltig lämnar de över bedömningen till länsstyrelsen.

Efter det delar man upp valsedlarna i tre grupper, som räknas var för sig:

Partisedlar

Listtypssedlar utan kryss

Listtypssedlar med kryss

Kommunens rösträknare skickar sina valsedlar i förslutna och förseglade kassar till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar över

På länsstyrelsen ser en kontrollant till att rösträkningen har gått rätt till, och att man både bedömt och räknat rätt.

Kontrollanten tar stickprov och om det finns stora skillnader görs en total kontrollräkning.

Lämnar över till registrator

En registrator matar in informationen i ett datasystem. Systemet gör en kontrollräkning för att se om summorna stämmer. Är det något som blivit fel skickas rösterna tillbaka till kontrollanten som får börja om.

– Att det händer är inte speciellt vanligt, men mekanismen finns och används när den behövs, säger Anna Blomberg.

En valledningen kontrollerar

Länsstyrelsens valledning gör en sista kontroll och får ett slutgiltigt resultat. Om felmarginalen i ett distrikt är mer än två röster räknar man dock om allting igen.