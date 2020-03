Lista: Så ser det ut i din region

Högsta siffrorna 2019 när det gäller överbeläggningar inom den somatiska vården har Skåne med 7,6 överbeläggningar per 100 tillgängliga vårdplatser. Därefter följer Uppsala med 7,1, Östergötland 6,9, Västra Götaland 6,7 samt Gävleborg med 6,5. I den här gruppen har Skåne, Östergötland och Gävleborg haft en negativ trend hela mätperioden sedan 2013.

Fem regioner ligger under 2 överbeläggningar per 100 tillgängliga vårdplatser. Kalmar har lyckats få ner siffran till 0,5 efter en positiv trend de senaste tre åren. Jönköping med 1,4, Dalarna 1,7, Gotland 1,7 samt Halland med 1,9 ligger också under 2.

Riksgenomsnittet ligger på 5,0 överbeläggningar per 100 tillgängliga vårdplatser. Stockholm ligger strax över på 5,2. Noterbart är att alla storstadsregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholm ligger över riksgenomsnittet och har haft en negativ trend i ett flertal år.