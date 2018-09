Bildts svar om telegrammen: ”Så var det i alla fall”

Enligt ett telegram fick ambassaden dagen före presentationen ta del av en ”preview” av kommissionens rapport. Formuleringen i telegrammet lyder: ”MODERATE (CONSERVATIVE) MP AND SUB COMMISSION MEMBER CARL BILDT (PLEASE PROTECT FULLY) HAS GIVEN US A PREVIEW OF THE COMMISSION REPORT WHICH WILL BE PUBLISHED TOMORROW”.

Enligt Bildt betyder detta dock inte att de fick del av själva rapporten utan bara en muntlig information:

Spela Ambassaden fick se en ”preview”.

En vecka före kommissionens rapport skriver ambassaden att Carl Bildt praktiskt taget bekräftat (”virtually confirmed”) slutsatsen att Sovjet skulle pekas ut. Formuleringen i telegrammet lyder: ”MODERATE MP AND COMMISSION MEMBER CARL BILDT HAS VIRTUALLY CONFIRMED THAT THE REPORT WILL CHARGE THAT THE INTRUDING SUBS HAVE BEEN FROM THE WARSAW PACT”.

Bildt tillbakavisar dock att han skulle ha gett någon sådan bekräftelse:

Spela Ambassaden skriveratt Carl Bildt praktiskt taget bekräftat slutsatsen att Sovjet skulle pekas ut. Foto: SVT



I flera telegram står det att Bildt ska skyddas. Efter hans namn står ”(Protect)” eller ”(Please protect fully)”. Carl Bildt förklarar hur dessa markeringar fungerar:



Spela Efter hans namn står ”(Protect)” eller ”(Please protect fully)”.

Bildt uppger att han agerade på uppdrag av ubåtsskyddskommissionens ordförande, den tidigare socialdemokratiske utrikesministern Sven Andersson. Andersson var enligt Bildt mån om att hålla ärendet inom en liten krets och ville inte informera dåvarande utrikesminister Lennart Bodström (S). Men Bildt tillbakavisar att detta skulle ha inneburit att Sven Andersson drev en egen utrikespolitik: