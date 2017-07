Säpochefen: ”3 000 våldsbejakande extremister i Sverige”

– Vi pratar om ungefär 3 000 personer, av dem är drygt 2 000 är våldbejakande islamistiska extremister, säger Anders Thornberg under Almedalsveckan i Visby.

Övriga extremister kommer ur vit makt-miljön och vänsterextrema autonoma rörelser. I dessa två grupper ska det sammanlagt röra sig om 600–700 personer. Senast Säpo gick ut med en siffra på våldbejakande extremister var 2010. Då sades att de islamistiskt motiverade var cirka 200 och att det fanns cirka 100 vardera i de övriga två miljöerna.

Thornberg understryker dock att det fortfarande är få av extremisterna som har vilja och förmåga att utföra attentat i Sverige. Hotbilden ligger kvar på en förhöjd nivå.

– Det här ryms inom den hotbild som redan finns, säger Thornberg.

Kraftig ökning

Samtidigt betonar Säpo-chefen att de som kan och vill utföra attentat måste hittas, och därför är det också viktigt att följa övriga personer i de våldsbejakande miljöerna.Terrorhotnivån i Sverige har sedan 2010 legat på en trea på en femsiffrig skala.

Orsaken till att extremistmiljön vuxit så mycket anses främst vara propagandan från Islamiska staten (IS). Kriget i Irak och Syrien har samlat islamistiska extremister på ett sätt som man inte sett tidigare.

– Det finns länder som är mer prioriterade mål, men Sverige är ett legitimt mål, säger Anders Thornberg.

Allmänheten behövs för att förhindra terrorism

Att IS nu pressas tillbaka på alla fronter och kan tyckas besegrade måste inte innebära att stödet för gruppen minskar.

– Det här kan ju också motivera människor, att människor känner att de behövs, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo under seminariet i Visby.

Det ”nya normalläget” för Säpo innebär också att underrättelseflödet när det gäller terrorism har ökat lavinartat. Under detta år har Säpo fått in 6 000 underrättelser per månad som berör terrorism och extremism. För fem år sedan låg snittet på 2 000 per månad.

Behöver allmänheten

Det kan handla om tips från allmänheten, saker som skrivs på internet eller information från svensk signalspaning mot utlandet eller från andra länders säkerhetstjänster.

LÄS MER: Många kommuner saknar en handlingsplan

Anders Thornberg säger att olika aktörer i samhället, inklusive allmänheten, behövs för att upptäcka, förebygga och förhindra terrorism.

– Det är viktigt att alla i Sverige tar ansvar för att avbryta den här utvecklingen: innan man har förstört sitt liv, innan vi får ett attentat eller våldshandling vi inte vill ska inträffa.