Kulturredaktör Per Andersson: ”Sara Danius roll blev kvinnooffret”

Efterskalven från skandalen kring Svenska Akademien känns än i dag. Under tisdagen meddelade Akademien att man tillsammans med Sara Danius nått en överenskommelse, som nu leder till att hon lämnar sin stol nummer sju.

– Sara Danius roll blev kvinnooffret. New York Times hade rubriken: En man anklagas för sexuella övergrepp, slutresultatet blir att två kvinnor får avgå, säger SVT:s kulturredaktör Per Andersson.

Det var hösten 2017 som avslöjandet om Akademieledamoten Katarina Frostenssons make, Jean-Claude Arnault, gick ut. 18 kvinnor anklagade den så kallade Kulturprofilen för sexuella övergrepp och trakasserier. Det blev starten på Akademiens kris och också det som ledde till att Danius i april i fjol lämnade sitt arbete i Akademien. – Knytblusmanifestationen var höjdpunkten av Danius ställning som hjältinna, säger SVT:s Per Andersson. Knytblusen Beskedet i april 2018 om att Sara Danius lämnade posten som ständig sekreterare skapade stor upprördhet. Den 19 april hölls flera stödmanifestationer runt om i landet, bland annat utanför Börshuset i Stockholm, den så kallade knytblusmanifestationen. Sara Danius som ständigt går klädd i knytblusar inspirerade flera att bära detsamma. Och på sociala medier trendade hashtaggarna #knytblus och #backasara under våren 2018. Bland dem som lade ut en bild på sig själv i Danius signaturplagg knytblusen märktes dåvarande kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP). – Anledningen till att det fick en sådan kraft och berörde så många människor är för att det har sin grund i anklagelser från en rad kvinnor, under lång tid, mot den här Kulturprofilen, säger Per Andersson och fortsätter: – Det vet vi ju nu att det har stoppats under mattan för man tyckte att Akademiens arbete varit viktigare, och det ansåg många som anstötlig och föraktfull. Flera lämnade Också Katarina Frostensson lämnade sin stol på Svenska Akademien, liksom flera andra. – Under hela 2018 kom en rad avhopp. Det var huvudsakligen dels kvinnor, dels yngre och dels aktiva skönlitterära konstnärliga författare. Kvar blev en grupp grånande herrar med mest akademiska meriter som kört ner i ett dike där ingen vill vara med dem, säger Per Andersson. Se mer i klippet ovan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!