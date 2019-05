SAS-strejken är avblåst

Förhandlingarna mellan piloterna och SAS pågick i över ett dygn. Det dröjde långt inpå kvällen, och pressträffen blev uppskjuten gång på gång innan Rickard Gustafson tog till orda på SAS-huvudkontor i Solna och berättade att parterna kommit överens.

– Jag kan med lättnad informera att vi nu kan lägga den här konflikten bakom oss.

Sedan strejken bröt ut har drygt 4 000 flygningar ställts in och över 360 000 resenärer drabbats. Bolaget har också lidit kraftiga ekonomiska förluster, enligt vissa experter så mycket som 60–80 miljoner kronor om dagen. Kostnaden vill dock inte vd:n spekulera i.

– Självklart har det kostat pengar och förtroende, säger han.

Bara under torsdagen ställde SAS in totalt 709 avgångar, vilket drabbade 54 000 passagerare. Vd:n passade också på att be om ursäkt till alla som drabbats i konflikten. Han säger att de som har rätt till kompensation enligt regelverk kommer att få det. Trafiken verkar inte kunna återupptas till normal kapacitet förrän om ett dygn.

Löner och schema

De 1 400 piloterna i Sverige, Danmark och Norge har samma arbetsgivare och samma förhandlingsorganisation under processens gång. Huvudförhandlingen har hållits i Norge medan parter också suttit ner och diskuterat kollektivavtal i Danmark och Sverige.

Konflikten har huvudsakligen kretsat kring att piloterna velat ha mer förutsägbarhet gällande arbetstider, marknadsmässiga löner och samarbete. Pilotfacket krävde en löneökning på 13 procent eftersom de menade att SAS-anställdas lön halkat efter, något som arbetsgivaren motsatte sig. Avtalet, som är på tre år, landade i stället inom det så kallade märket på 3,5 procent.

– Jag tror att båda parter insåg att vi sågar av den gren vi sitter på, säger Rickard Gustafson.

Kursen lyfte

När norska medier tidigare under torsdagen rapporterade att konflikten var löst tog strejkvakterna på flygplatsen Gardermoen av sig strejkvästarna.

SAS aktiekurs lyfte nio procent på Stockholmsbörsen i torsdagens handel när spekulationerna tog fart. Jämfört med stängningskursen dagen innan strejken bröt ut har aktien sjunkit drygt en procent.

I den norska verksamheten permitterades kabinanställda i omgångar under strejken men i Sverige har så inte skett. Här har sysslolös personal i stället omdisponerats till andra arbetsuppgifter, som att kabinpersonal fått arbeta på en flygplats tillfälligt.

– Jag vill passa på alla medarbetare som gjort en heroisk insats, säger Rickard Gustafson.