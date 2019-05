SAS ställer in fler avgångar – 54 000 resenärer drabbas

54 000 passagerare drabbas när SAS ställer in avgångar under torsdagseftermiddagen. I ett pressmeddelande meddelar nu SAS att 429 avgångar ställs in, utöver de 280 avgångar som man redan meddelat om.

”Inte nära en lösning”

Totalt ställs alltså 709 flyg på grund av pilotstrejken, då det inte framkommit något nytt i förhandlingarna mellan parterna, som befinner sig i Oslo med medlare. Förhandlingarna fortsätter även under natten mot torsdag.

– Det återstår mycket och vi är inte nära en lösning. Det rör på sig mellan parterna, men avståndet är fortfarande betydligt, säger riksmäklaren Mats Wilhelm Ruland, som håller i förhandlingarna, enligt norska VG.

SAS beklagar

”Vi beklagar djupt att våra kunder drabbas av den pågående pilotstrejken, som leder till förseningar och inställda flyg”, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Här finns information om SAS av- och ombokningsregler.