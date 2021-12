SAS ställer in flyg på grund av hög sjukfrånvaro

Under tisdagen ställdes tur- och retur-resor in från Arlanda till Köpenhamn, Oslo, London och Paris på grund av sjukskrivningar bland personalen.

– Vi har en ovanligt hög sjukfrånvaro på grund av covid och en lägre tröskel för att stanna hemma, säger John Eckhoff, presschef på SAS.

Även Arlanda-Helsingfors har ställts in, men på grund av tekniska problem.

För hela flygbolaget, det vill säga flygresor från både Sverige, Norge och Danmark, handlar det om ett tjugotal avgångar som under tisdagen ställts in på grund av hög sjukfrånvaro.

Resenärer har också fått meddelanden om inställda flyg till bland annat Nice under morgondagen, den 22 december. På Swedavias hemsida framgår även att avgångar från Arlanda till Oslo, Barcelona, Gran Canaria och Frankfurt har ställts in under det kommande dygnet.

”Försöker hitta alternativ”

Det är oklart hur många av dessa inställda flighter som beror på sjukfrånvaro, men SAS presschef säger att det mycket väl kan bli så att fler avgångar ställs in.

– I första hand, och så långt det är möjligt, försöker vi alltid hitta ett alternativ och boka om, antingen med eget flygbolag eller ett annat. Lyckas vi inte med det så gör vi en återbetalning, säger John Eckhoff.

Samtliga drabbade ska ha fått information från SAS, via sms eller e-post.

Till de som kanske inte kommer iväg på sin emotsedda julresa säger presschefen:

– Det är väldigt olyckligt och det beklagar vi verkligen men vi är som resten av samhället drabbat av covid.

