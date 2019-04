SAS-strejken fortsätter – 64 000 passagerare drabbas under helgen

SAS-piloternas strejk fortsätter även under helgen och parterna har ännu inte möts igen vid förhandlingsbordet sedan strejken bröt ut natten mot fredagen. Nu ställs ytterligare avgångar in under söndagen.

– Vi hoppas på att kunna lösa den här konflikten så fort som möjligt så att inte fler passagerare drabbas, säger Freja Annamatz, presschef på SAS till SVT Nyheter.

Fortsatta inställda flyg och ingen lösning i sikte mellan flygbolaget SAS och Svensk pilotförening. Under lördagsförmiddagen bekräftades att 587 avgångar ställts in i Sverige, Danmark och Norge. SAS beräknar att cirka 64 000 passagerare kommer drabbas. Fri ombokning till 1 maj I ett pressmeddelande skriver SAS att man nu erbjuder kostnadsfri ombokning av biljetter till och med den 1 maj. 1 409 piloter från Sverige, Norge och Danmark strejkar sedan midnatt natten mot fredag. Det har inneburit att cirka 70 procent av all SAS trafik ställts in. De flyg som utförs av SAS samarbetspartners berörs inte. Strejken drabbar både inrikes-, utrikes- och långdistansflygningar. ”Orimliga krav” Parterna är väldigt oense och i dagsläget finns inga uppgifter om att de kommer mötas vid förhandlingsbordet igen. Piloterna vill ha kompensation för de uppoffringar man gjorde krisåret 2012 när företaget var nära konkurs. – De kraven som ställts inför tidigare har helt enkelt inte kunnat tillmötesgå. De är orimliga och skulle hota en långsiktig lönsamhet och påverka andra medarbetare, säger Freja Annamatz i SVT:s direktsändning. Fakta: Nytt kollektivavtal ska förhandlas fram Fakta: Nytt kollektivavtal ska förhandlas fram Visa Konflikten rör nya kollektivavtal för piloterna som bland annat anser att de hamnat efter sina konkurrenter lönemässigt. Båda parterna har haft möjlighet att lägga fram sina krav till medlarna. Under torsdagskvällen lade medlarna ett bud om att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, samt få en löneökning på 2,3 procent i enlighet med marknaden, uppger arbetsgivaren. Facket har krävt en löneökning på 13 procent. Piloterna sade under kvällen nej till budet som medlarna presenterade för parterna, medan arbetsgivaren sade ja. Strejken involverar svenska såväl som danska och norska piloter. Källa: TT Dela Dela

