SD vill spara 30 miljarder på invandring

Trots den minskade invandringen anser Sverigedemokraterna att man redan nästa år kan spara 14,7 miljarder kronor på minskad invandring. Samtidigt vill SD spara 15,4 miljarder kronor på nyanländas etablering i Sverige.

På en presskonferens får partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt frågan om hur partiet kan spara så mycket pengar på invandring och integration.

Ingen asylmottagning

– Det handlar om vilka volymer vi har på invandringen, i vår värld ska asylmottagningen vara noll. Man ska inte kunna söka asyl från ett säkert land, säger han.

Partiet hoppas spara ytterligare 10 miljarder på indragningar på Arbetsförmedlingen, samtidigt som man vill höja momsen för restauranger med 11 miljarder kronor.

Pengarna ska användas till sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare, sänkt marginalskatt och en satsning på fattigpensionärer. Andra satsningar är 3,6 miljarder på vård och omsorg, 2,7 miljarder på rättsväsendet och 4 miljarder på försvaret.

SD föreslår också en höjning av a-kassan. Dels höjs ersättningen till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter 800 kronor per dag, dels överförs avgiften för a-kassan till skattsedeln. Det kostar närmare 4 miljarder kronor per år.

Inga vårdköer

Partiet vill även satsa på småföretagen genom sänkt arbetsgivaravgift och minskat sjuklöneansvar. Det kostar 3,1 miljarder kronor nästa år och drygt 13 miljarder kronor 2019 och 2020.

Inom vård och omsorg vill SD införa en patienträttsgaranti. Senast 2019 ska nio av tio väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns. Senast 2021 ska alla köer vara borta.

– Vår målsättning är inte att korta vårdköerna utan att ta bort dem helt. Vi ska inte ha några vårdköer i sjukvården, säger partiets sjukvårdspolitiske talesperson Per Ramhorn (SD).