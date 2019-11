SEB-avslöjandet: Misstänkt penningtvättkund ägde bolag i Skåne

Adressen till Supertel Sverige, som företaget heter, går numera till en bokföringsbyrå i Hörby.

– Vi hade i uppgift att sköta den svenska bokföringen. Vi fick underlaget på engelska och sedan översatte vi till svenska, säger Hans Ola Troedsson som driver bokföringsbyrån hemifrån tillsammans med sin fru.

Supertel Sverige startades i Malmö 1999 under it-yran. Bolaget erbjöd telefoni via internet. Efter några år bytte det ägare, bakom dem fanns ryska intressen. Verksamheten krympte, och 2005 fanns inga anställda kvar alls. Det var då bokföringsbyrån kom in i bilden.

– Vi blev väldigt förvånade när vi blev kontaktade. Samtalet skedde ju på engelska, och vi hade inte annonserat efter kunder. De hade hittat oss på Gula Sidorna, säger Hans Ola Troedsson.

Supertels ägare finns med i Uppdrag Gransknings lista med nästan 200 SEB-kunder som kan misstänkas för penningtvätt.

SEB-kunden heter Loral Group och är registrerad i Brittiska Jungfruöarna.

Transaktionslistor visar hur Loral Group har fört över pengar till ett bolag i Belize, vid Karibiska havet, via bankkonton i Baltikum. Mottagaren var kund i Ukio bank, en bank som senare utreddes för penningtvätt. Betalningarna gjordes 2009.

Kopplingar till Magnitskij-härvan

Nu kan SVT Nyheter avslöja att bolaget i Belize har kopplingar till Magnitskij-härvan, det stora skattebedrägeriet i Ryssland, som avslöjades av advokaten Sergej Magnitskij 2008. Magnitskij fängslades efter avslöjandet och dog i fängelset.

Men spåren från Loral Group leder oss också till Supertel Sverige. Bolaget i Brittiska Jungfruöarna finns med i en komplicerad ägarstruktur runt Supertel, med fler skatteparadis involverade.

Och från 2008 och framåt hittar vi belopp och tillgångar i 100-miljonersklassen som inte förklaras i Supertels redovisning. Omsättningen steg ett enda enskilt år, från 1,5 miljoner till 147 miljoner kronor 2008.

– Vi tog kontakt med revisorn och frågade, för vi ville ju inte att det skulle vara något skumrask. Men han sa att det var i sin ordning, säger Hans Ola Troedsson.

Men plötsligt fylldes Supertel med pengar. Lån över 100 miljoner vissa år, pengar som man satte på banken eller placerade kortfristigt.

– Pengarna kom från trading. Allt är fullständigt lagligt, säger Igor Ganjusev.

Han är Supertels enda ordinarie styrelseledamot, och har varit vd för Supertels ägare under flera år, General Datacomm International i Tallinn, ägt från Ryssland.

Han säger att de stora lånen som vi hittat i Supertel kom från General Datacomm i Tallinn, och att pengarna gick till ett svenskt bolag för att den ryska ägaren skulle slippa betala skatt i både Estland och Ryssland.

Igor Ganjusev visar sig vara spindeln i nätet i en komplicerad ägarstruktur.

Flera ägarbolag avvecklade

2016 blev det skotska bolaget Pittenkirk LLP ägare till Supertel, samtidigt som Igor Ganjusev registrerades som den som kontrollerade Pittenkirk. Med som ägare fanns Loral Group, SEB-kunden på Uppdrag Gransknings lista, tillsammans med Dubaibolaget GDC Middle East.

Igor Ganjusev säger att upplägget var ett sätt att avveckla Supertel. Nu är flera av ägarbolagen avvecklade, och de stora pengarna borta ur Supertel i senaste årsredovisningen. Vart de har tagit vägen kan eller vill han inte svara på.

– Inga pengar har gått till mig, säger han.

Vår granskning har inte bevisat verklig penningtvätt, vare sig i Supertel eller i SEB-kunden Loral Group. Men för att banken ska ha laglig skyldighet att undersöka kunders transaktioner räcker det med att det finns frågetecken och misstankar.

Om SEB har reagerat, får vi inte veta, eftersom banken inte kommenterar enskilda kunder. SEB vill inte heller svara på frågor i en intervju utan hänvisar till ett pressmeddelande där man skriver att man stärkt arbetet mot penningtvätt sedan 2008 och gjort sig av med 95 procent av kunderna på Uppdrag Gransknings lista.

Bokföringsbyrån reagerade dock direkt när SVT ställde frågor kring det som kommit fram i granskningen.

– Vi har sagt upp Supertel som kund. Det gjorde vi direkt när du hade pratat med mig i telefon. Vi har inte sett att det skulle vara något skumt, men om det är det så vill vi inte svärta ner företaget, säger Hans Ola Troedsson.