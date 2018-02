Sexuella övergrepp och utnyttjande av barn inom hjälporganisationen Plan International

Fråga: Har organisationen haft några indikationer, alternativt misstankar och/eller utredningar angående sexköp, sexuella övergrepp, sexuella kränkningar och/eller sexuella trakasserier som gäller er personal/frivilligarbetare som kan relateras till deras biståndsarbete?

Rädda Barnen

”Gällande den internationella organisationen, Save the Children, har det rapporterats om 31 anklagelser gällande trakasserier, handlingar som riktats från personal mot annan personal, vilket även ni har rapporterat om. Dessa anklagelser utreddes under år 2016 och 2017 och resulterade i avskedanden såväl som andra reprimander. Inget av fallen gällde övergrepp mot barn.”

Röda Korset

”Vi har inte fått någon anmälan eller något annat som har gett oss anledning att undersöka den typen av brott som du beskriver när det gäller vår personal i fält.

Inom vår nationella verksamhet i Sverige, som omfattar knappt 400 anställda och tusentals volontärer, har vi de senaste åren vid ett par tillfällen utrett möjliga sexuella trakasserier. ”

Sida

”Sida har inte haft något ärende i personalansvarsnämnden som handlar om sexuella trakasserier de senaste fem åren.

Sida har inte heller haft några andra anmälningar/misstankar angående sexköp, sexuella övergrepp, sexuella kränkningar eller trakasserier riktade mot vår egen personal de senaste åren.”

Läkarmissionen

”Vi har inga sådana indikationer. Och vi hoppas ju att det också är sant. Vi har naturligtvis policys om att sådant inte får förekomma och visselblåsarhantering, men vi vet ju också att det inte alltid skyddar.”

UNHCR

”Vi har en oberoende intern utredningsavdelning för misskötsel och under 2017 blev två personer uppsagda för sexuella trakasserier, samt en person som gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp under 2016. En utredning pågår även för ett fall av sexuellt övergrepp som ska ha skett under 2017. UNHCR har en personalstyrka på över 10.000 personer och arbetar i 130 länder. I de fall där sexuella trakasserier eller övergrepp bevisas avskedas förövaren och fallet överlåts till nationella myndigheter för åtal.”