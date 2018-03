Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-Ho lämnar Rosenbad i Stockholm på fredagsmorgonen. Foto: TT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Tysta samtal med Nordkorea fortsätter

Regeringens samtal med Nordkoreas utrikesminister fortsätter under lördagen. Utrikesdepartementet vill inte kommentera detaljer utan hänvisar till en sammafattning som ”väntas komma senare under dagen”. Även fredsforskningsinstitutet Sipri som Nordkoreas utrikesminister besökte under fredagen är sparsamt med kommentarer.