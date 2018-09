Jonas Sjöstedt (V): ”Vi är beredda att ingå i en regering”

En kort sammanfattning av onsdagen hittills:

• De sista rösterna - utlandsrösterna och sena förtidsröster - räknas just nu. Sådana röster brukar vanligen inte avgöra ett val, men nu är det så tajt att de skulle kunna påverka utgången.

• Det är så jämnt att ett mandat mellan C och SD fortfarande hoppar fram och tillbaka under rösträkningen.

• Alliansen har bjudit in Stefan Löfven till samtal kring ett blocköverskridande samarbete, men vill regera tillsammans och är inställda på att ta över makten.

• Stefan Löfven höll senare en presskonferens och tackade nej till inbjudan. Han menar att man i första hand bör avvakta slutresultatet och sedan ska det största blocket regera.

• Jonas Sjöstedt sade i en presskonferens att han vill se Stefan Löfven som statsminister. Han kan även tänka sig se en blocköverskridande lösning på talmanfrågan.