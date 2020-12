Sjukhuset ställer in all julledighet: ”Man känner sig trött och slut”

På Falu lasarett i Dalarna har man beslutat att dra in julledigheten för all personal för att kunna stå pall under långhelgen.

För narkossköterskan Sofia Eriksson innebär det att två planerade lediga veckor med familjen i stället kommer spenderas i skyddsutrustning.

– Vi hade verkligen behövt den här julledigheten för att få lite återhämtning, säger hon.