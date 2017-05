Ebba Busch Thor (KD): Prata inte med mig om förlossning

Ebba Busch Thor (KD) under partiledardebatten Foto: SVT

Det hettade till mellan vänsterledaren Jonas Sjöstedt och KD:s Ebba Busch Thor i en duell om sjukvården. KD-ledaren svarade på Sjöstedts kritik om privatiseringar i förlossningsvården genom att ta upp sin egen förlossning.

– Prata inte med mig om förlossning. Jag födde mitt andra barn i februari. You don’t wanna go there, sade Busch Thor.