Skistar tänker inte häva uppsägningarna

De säsongsanställda på Skistars anläggning i Vemdalen avskedades på måndagen, 24 timmar efter att de samlats på en privat fest i en av anläggningens personalbostäder.

”Nolltolerans mot fest”

Enligt Skistar har personalen brutit mot hyresavtalet och andra interna föreskrifter.

– Vi har tydliga interna regler och avtal vad som gäller på Skistar kring anställningen och personalbostäderna samt interna policys och riktlinjer som också förstärkts i samband med coronasituationen, bland annat att även följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att vi har nolltolerans mot fest, skriver Skistars kommunikationschef Petra Hallebrant i ett mejl till SVT.

Hänvisar till utredning

Bolaget menar att reglerna ”kommunicerats löpande både skriftligt och muntligt” till de anställda. Men när SVT ber att få ta del av de aktuella punkterna i avtalen sätter Skistar stopp.

– Eftersom det pågår ett polisärende just nu kan vi inte kommentera detaljerna i hyresavtalet under pågående utredning men bland annat står det i hyresavtalet klart och tydligt att det ska vara tyst i boendet mellan 22-06, något som man också skriver under på när man kvitterar ut nyckeln för boendet.

Kan det bli aktuellt att häva uppsägningarna?

– Nej

Anmäldes för hemfridsbrott

I ett internt brev som skickades ut till de anställda efter festen skriver Skistar att ”Ett brott mot hyresreglerna leder till en varning som i sin tur kan leda till att man blir av med sitt personalboende”. Där står också att man ser festen som en arbetsmiljörisk och att man därför kommit fram till att de anställda ska sparkas.

Den 2 januari anmäldes en av företrädarna för Skistar för hemfridsbrott, då personalen anser att man tagit sig in i deras bostad utan lov. Skistar säger att man ”välkomnar polisanmälan” men hon vill inte gå in på detaljer om utredningen.