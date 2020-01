Skolor köper droginformation från scientologirörelsen

I över 20 år har Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige, RDS, föreläst för svenska skolbarn och gett ut droginformation.

Organisationen har nära band till scientologirörelsen och är även känd under namn som Drogfritt, Droginformation.nu samt kampanjen I Say No Drugs.

I sin marknadsföring hävdar man att man nått 730 000 barn och vuxna i över 200 kommuner med sina föreläsningar.

Men kritiken har varit hård.

– Man berättar sagor för ungdomar och man gör det i en skolkontext där man ska vara korrekt och saklig, säger drogforskaren Björn Johnson.

Kommuner har betalt miljoner

Redan 2008 kunde SVT:s Uppdrag Granskning avslöja att RDS hade ett nära samarbete med scientologirörelsens behandlingsgren Narconon och man har också under lång tid fått kritik för ovetenskapligt innehåll i drogföreläsningar i skolor.

Ändå fortsätter svenska skolor att anlita organisationen.

De senaste tio åren har svenska kommuner betalat ut drygt 2,2 miljoner kronor till RDS, visar SVT Nyheters granskning. Det handlar både om föreläsningar och tryckt material.

Totalt har 130 svenska kommuner någon gång betalat en faktura från RDS under den senaste tioårsperioden.

65 av kommunerna har betalat 10 000 kronor eller mer och tre kommuner, Huddinge, Stockholm och Göteborg, har betalat belopp över 100 000. Högst summa kommer från Göteborg, som betalat ut 123 524 kronor, för tjänster eller trycksaker.

”Bygger på googlingar”

SVT Nyheter har bett Björn Johnson att gå igenom delar av den droginformation som RDS producerat.

Bland annat boken ”Knark och sånt”, som är skriven av organisationens ordförande Åsa Graaf och som marknadsförs som ett ”utmärkt utbildningsmaterial i skolor”. Enligt RDS har boken sålts i över 30 000 exemplar.

– Deras faktamaterial verkar inte bygga på någon djupare kunskap om alkohol- och narkotikaproblem – utan snarare på resultatet av googlingar. Det är fragmentariskt och fullt med småfel och många referenser är gamla, säger Björn Johnson.

– Sen så parar man det här med vinjetter av karaktären skrämselpropaganda, små personliga berättelser utan källhänvisningar.

”Bara snömos”

Björn Johnson lyfter också fram påståendet om så kallade ”återtrippar”.

– I scientologins tankar kring drogberoende pekar man gärna på att alla droger fastnar i fettet. Och att de sen kan lossa från fettet och leda till att man återigen blir påtänd, det är en felaktig föreställning.

Björn Johnson har även gått igenom en rad filmer där Drogfritts frontman Alex Breeze, som av organisationen kallas ”en av Sveriges största drogföreläsare”, förklarar saker om droger.

– Det är bara snömos det här. Finns inget som helst vetenskapligt innehåll i detta. Men det är väldigt fantasifullt och han är ganska rolig. Man förstår att han är populär som föreläsare, säger Björn Johnson.

Lägger ansvar på rektorer

Björn Johnson säger samtidigt att han knappast tror att informationen är skadlig.

– Om vi pratar om förebyggande effekter så har information väldigt liten effekt. Men det allvarligaste med det här är att man berättar sagor för ungdomar – och man gör man i en skolkontext där man ska vara korrekt och saklig.

Vems ansvar är det?

– Definitivt rektorernas. Det är inte svårt att ta reda på vad Drogfritt är för organisation. Det räcker med att man googlar på den här föreläsaren och organisationen så finns tillgänglig information om detta är en scientologiskt kopplad organisation och att det finns en omfattande och långvarig kritik mot det budskap dom framför. Den enda slutsats jag kan göra är att rektorer måste vara så stressade att man inte ens kan göra en enkel googling när det hör av sig en föreläsare. Och det är ganska dåligt.

Huddinge: Kommer inte anlita igen

Patrik Forshage är gymnasiedirektör i Huddinge kommun. Han säger att kommunen inte längre kommer anlita RDS för föreläsningar.

– Utbildningsverksamheten i Huddinge kommun ska i alla sammanhang vila på vetenskaplig grund, i enlighet med skollagen. Att anlita organisationer eller föreläsare eller använda material som går på tvärs mot vetenskapen är inget vi ska ägna oss åt, säger han.

Kritiken mot RDS har ju funnits i många år. Varför agerar ni först nu?

– Därför att jag fick kunskap om detta först nu, säger Patrik Forshage.

Åsa Graaf är ordförande i RDS och vill inte ställa upp på en intervju med SVT. Via mejl försvarar hon RDS droginformation och säger att de är noga med källor och faktagranskning. Hon förnekar också att de samarbetar med eller stöttar scientologirörelsen.