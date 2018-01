Fem kvinnor med funktionsnedsättning berättar om övergrepp och trakasserier

Kvinna 1: ”Han drog i mina kläder”

”Jag var ung och nyinflyttad till Stockholm. En gång när jag gick omkring i Gamla stan började en man följa efter mig. Jag hade ingen ledarhund på den tiden och rörde mig inte särskilt fort eller säkert, så det var jättesvårt att skaka honom av sig. Men när jag till slut klev av tunnelbanan, efter att ha hoppat av och på olika tåg, trodde jag att jag hade kommit undan. Men så var han plötsligt där igen, drog i mina kläder, försökte kyssa mig. Jag skrek åt honom och slog min vita käpp i hans huvud, då försvann han. Det här var mitt på eftermiddagen och mitt i stan, men ingen hjälpte mig. När jag kom hem ringde det på min dörr. Jag blev jätterädd, skulle han sitta utanför och vakta nu och jag som hade slagit honom, vad skulle han göra om han fick tag i mig?”

Kvinna 2: ”Ja tyvärr är hon min flickvän”

”Det allra värsta jag fått höra av en pojkvän är: – Du ska vara glad att jag tycker om dig

Pojkvännen i tonåren skämdes lite för mitt rörelsehinder. Vid ett tillfälle när hela gänget var på stan en fredagskväll mötte vi några killar, de frågar min pojkvän om jag var hans flickvän. – Ja tyvärr”, svarade han. Jag blev tvärförbannad och vägrade prata med honom. Dock följdes vi åt hem till mig, jag hade FF, han skulle sova över. När han ville kela sa jag nej, han undrade varför och jag svarade: Det kan du fundera på. Då blev han tvärsned och försökte strypa mig och sa att 'kan inte jag få dig ska ingen annan få dig heller'”.

Kvinna 3: ”Han körde in i en skogsdunge”

”I en taxibil. Satte mig bredvid chauffören, gav honom min hemadress och lutade mig tillbaka och blundade. Jag sov inte men blundade hela tiden, tyckte det. Kändes som om resan tog lång tid och jag kände inte igen svängarna. Öppnar ögonen och ser då att han kört in i en skogsdunge på andra sidan vägen jag bor.

Jag ropar: Vart fan är du på väg? Han rycker till, han trodde nog att jag sov. Jag sa till honom du kan stanna här och så klev jag ut utan att betala. Han sa inte ett ljud.”

Kvinna 4: ”Han ställde frågor om min sexuella förmåga”

”När jag skulle åka hem efter en trevlig lördagskväll hos en kompis i staden där jag bor, för ca sju år sedan, kom en pick-up som jag som rullstolsburen inte kunde ta mig in i själv utan måste lyftas in av den manlige chauffören. Det kändes olustigt att tvingas bli så ”intim” med en person jag aldrig träffat förut, men det var sent och jag ville hem. Olustkänslan började snart närma sig panik när chauffören ganska snart, började fråga ut mig om alla möjliga personliga saker som han absolut inte hade med att göra, typ min sexuella förmåga! Det hela var så oväntat och absurt att jag inte visste hur jag skulle hantera det. Försökte svara så undvikande och enstavigt som möjligt. Ville bara komma hem och bort från äcklet! Att då sedan behöva bli utburen ur bilen igen när vi kommit fram gjorde mig nästan kräkfärdig och den trevliga kvällen kändes som bortblåst. Anmälde jag honom? Nej, det gjorde jag inte. Jag var rädd för att inte bli trodd och mannen i fråga var inte svensk. Risken för rasiststämpeln kändes för stor.”

Kvinna 5: ”Hans hand började treva över täcket”

”Jag var på en aktivitet med ungdomsföreningen. Eftersom jag inte bodde så långt bort hade jag valt att åka hem över natten och återkomma dagen efter i stället för att sova över hos någon av dem som bodde i staden.

Medan vi satt och åt gemensam middag tog batteriet slut i min mobil. Jag svor öppet över detta. En kille i gruppen ringde då till färdtjänst och avbokade min hemresa. Han kunde inte hela mitt personnummer men fick hjälp av en annan kille i gruppen. Jag blev så paff att jag inte fick ur mig annat än väldigt lama protester. Så killen som ringt till färdtjänsten låg på en madrass på golvet nedanför.

Strax efter att vi lagt oss, jag i bara trosor eftersom jag inte ville sova i de kläder jag skulle bära dagen efter. Då började hans hand treva över täcket. Jag kände mig redan helt tom inuti, fattade inte riktigt att detta var verkligt, men jag rullade in mig i täcket så han inte skulle nå mig och spände mig i hela kroppen. Han fortsatte försöka komma in med sin hand under täcket. Till slut tog jag min kudde och slog den i hans ansikte så hårt jag kunde. Då slutade han i alla fall försöka röra mig. När han hade somnat klädde jag på mig och lämnade lägenheten”.