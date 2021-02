SMHI klass 1-varnar för plötslig ishalka

Ett snöfall drar in över södra Sverige under torsdagseftermiddagen. Snöfallet väntas sedan övergå helt eller delvis i regn, vilket gör att det finns risk att det fryser till is, då vägarna är kalla. Lokalt kan också underkylt regn förekomma, enligt SMHI: prognos.

Går ut med varning

SMHI varnar för ishalka från natten mot fredag i Västra Götalands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Dalarnas län samt Örebro län. Varningarna gäller fram till fredag förmiddag.

Redan under torsdagen har det varit besvärligt väglag på flera håll i Västsverige, bland annat med blötsnö ishalka.