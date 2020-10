Mer snö väntar – SMHI klass 1 varnar för snö i fler län

SMHI utökar sina klass-1 varningar till flera län där det väntas falla mellan 5-15 centimeter snö. De som omfattas av klass-1 varningen är Jämtlands län utom fjällen, Västernorrland, Gävleborgs län, Dalarnas län utom dalafjällen, Värmland och Västmanland samt Örebro. Dessa riskerar att drabbas av kraftiga snöoväder.

– I Dalarna kommer det mesta att regna bort, däremot så har det chans att ligga lite längre i Jämtland och i delar av Västernorrland, framför allt i Ångermanland. Där kan ha få problem med halka men i övrigt i söder kommer mycket att försvinna rätt snabbt, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

I till exempel Värmland väntas mellan 5-10 centimeter snö redan natten mot tisdagen och i Dalarna från tisdag morgon fram mot onsdag. I Örebro och Västmanland kan det bli mellan 2-5 cm snö.

Snön kvar i norra Norrland

Snön ser även ut att kunna stanna kvar.

– Det ser ut att dröja kvar i norra Norrland under onsdagen och torsdagen, möjligtvis lite på fredag, säger Nils Holmqvist.

Framöver väntas mildare väder.

– Annars är det mild luft som kommer in nu framöver. Tio grader och regn så det blir mer höstväder för vår del i Sydsverige, säger Nils Holmqvist.

Under söndagen ställdes tre flyg in från Luleå flygplats på grund av snöfall och hård vind. Ytterligare ett flyg, mellan Luleå och Stockholm, ställdes in på måndagsmorgonen. I bland annat Västernorrland stoppades trafiken som inte kunde ta sig fram på grund av halkan.

Texten uppdateras.