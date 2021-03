SMHI klass 2-varnar för rejält snöfall

Snöovädret som drar in är ett rejält bakslag för våren, konstaterar SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

– Vi har ett omfattande snöfallsområde som rör sig in över Sverige under torsdagen. SMHI har utfärdat varningar. Just nu är det en klass 2 i Bohuslän, inre Dalsland och Värmland. Där väntas vi få de största snömängderna med uppemot 15 centimeter nysnö. Det kommer blåsa vilket kan resulterar i kraftig drivbildning, säger Marcus Sjöstedt.

En klass 1-varning är utfärdad för flera län i södra Sverige, där 5-10 centimeter snö väntas falla under torsdagseftermiddagen.

– I den södra delen av landet kommer det snöa och sedan kommer snöfallet övergå till regn.