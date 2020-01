Hårda vindar väntas i västra och södra Sverige. Arkivbild. Foto: Arne Dedert/TT

SMHI varnar för kraftiga vindar i flera delar av landet

SMHI varnar för mycket kraftiga vindar i västra delar av landet som kommer att röra sig in och uppåt under morgondagen.

– Tyngdpunkten för vinden förskjuts när den rör sig i landet, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

SMHI:s varningar för mycket hårda vindbyar gäller för i natt och morgondagen på västkusten och ett stråk mot Närke. – Kulmen för västra Sverige kommer komma vid 04.00-tiden i natt och någon timme senare under morgonen kring Närke, säger Per Stenborg. Det blir blåsigt i södra halvan av landet under onsdagen. Även torsdagen blir blåsig i söder, men inte fullt lika blåsig som onsdagen. – Att det är så blåsigt hänger ihop med att riktigt mild luft kommer upp söderifrån som möter kallare luft, och det är temperaturskillnaden som ger vind, säger Per Stenborg. Det blåser kraftigt i flera delar av Norden just nu. I Norge väntar ovädret som har fått namnet Didrik dra in över natten till onsdag. Man räknar med att havsnivån kommer höjas med över 30 centimeter, enligt NRK. Dela Dela

