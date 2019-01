SMHI varnar för plötslig ishalka

Halkvarningen gäller främst från natten och fram emot fredag morgon och särskilt stor är risken längs med östkusten, uppger SMHI.

– Mildare luft drar in bakom snöfallet i norr. Det för med sig underkylt regn i natt och på morgonen. När det hamnar på kalla vägar kan det frysa snabbt, säger SVT-meteorologen Åsa Rasmussen.

Fryser trots salt

När underkylt regn hamnar på vägarna fryser det på även om man har saltat.

– Det är inte halkan, utan trafikanterna som ställer till det. Om man kör bil ska man vara försiktig. Men man kan ju halka även på trottoarerna, säger Åsa Rasmussen.

Hal årstid

Varningen gäller främst under natten och morgonen, och när vädret blir mildare under fredagen avtar risken för halka. Under fredagen väntas plusgrader hela vägen från söder upp mot norra Norrland.

– Men det är en risk såhär års att det fryser och smälter, fryser och smälter. Men i och med att den milda luften kommer in med några plusgrader lugnar det ner sig under dagen, säger hon.

Halka från morgonen kan finnas kvar lokalt där det regnat på kalla vägar under fredagen.