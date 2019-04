SMHI: Stor risk för gräsbränder

Det råder stor risk för gräsbrand i hela Götaland, stora delar av Svealand och även på Gävleborgs kustland.

”Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus”, skriver SMHI.

Risken avtar på onsdag

Uppmaningen gäller under tisdag eftermiddag. Redan under natten till onsdagen väntas regnmoln dra in från väster och då avtar risken tillfälligt – bara för att sannolikt återkomma senare under veckan, enligt SVT:s meteorolog.

”Ett vårtecken”

Risk för gräsbränder uppstår i stort sett varje år den här tiden. Risken avtar senare på året när det nya gräset tar sig upp ur marken.

– Det är ett vårtecken men inte ett jätteroligt sådant. Man ska vara försiktig när man eldar under tisdagen, säger Sara Rindegren, SVT:s meteorolog.