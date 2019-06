Snart blir sommarvädret kallare

Temperaturer runt 40 grader väntas på flera platser i Europa under de kommande dagarna. Redan under torsdagen noterades 40,9 grader i Clemont Ferrand i Frankrike. Den varma luften letar sig nu uppåt till Norden och Sverige, men bara under helgen.

– I början på nästa vecka blir det mycket svalare här i Sverige, säger SVT:s meteorolog Pia Hultgren.

Börjar blåsa och regna

Pia Hultgren berättar att det redan nu är rätt så svalt med temperaturer ner mot noll grader i de nordligaste delarna av landet. Den svala luften kommer snart ta sig längre söderut.

– Efter helgen kommer vi få en lågtrycksbildning ute på Atlanten som börjar pumpa ner den här svalare luften över hela landet, säger hon.

Vädret kommer därför bli både blåsigt och till viss del regnigt under början av nästa vecka.

– Det krävs rätt mycket vind för att få ner den här kalla luften, säger Pia Hultgren.

Sol tidigt på morgonen

De svalare temperaturerna och det ostadiga vädret ser ut att hänga kvar fram till helgen nästa vecka. Som kallast kan det bli runt tio grader i norr dagtid och runt 15 till 20 grader dagtid längre söderut.

– Det är ett väldigt klassiskt svenskt sommarväder. Med sådan här luft byggs det upp stackmoln med skurar fram på dagen, så vill man ha sol ska man gå upp tidigt på morgonen, säger Pia Hultgren.

Störst chans för sol lär det bli längs med kusterna och i skärgården, enligt Pia Hultgren.