Nu ger Hesa Fredrik hals igen

Sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders tystnad emellan under två minuter. Men det rör sig som sagt om ett test. Och enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det inte säkert att utomhussignalerna fungerar helt störningsfritt.

Därför vill MSB ha in information från allmänheten om de hört tutan eller inte. Svar kan lämnas in på krisinformation.se . Vid det senaste testet fick man in 22.000 svar och kunde på så sätt hitta ett antal orter där kommunen missat att aktivera tutorna.

I juli blev det stor uppståndelse när larmet om VMA gick ut över Stockholm en helt vanlig söndagkväll. Ett tyst test gick fel med följd att både MSB:s och SOS Alarms hemsidor överbelastades när oroliga stockholmare sökte information.

