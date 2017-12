Spela Se Väder-Nils katt Gösta spå julvädret Foto: TT/SVT/Henrik Sköld

Snö eller slask? Se Väder-Nils katt Gösta spå om det blir en vit jul

Bläckfisken Paul blev världskändis när han korrekt spådde resultaten i en lång rad matcher under fotbolls VM 2010. Nu är det dags för ett nytt djur att stiga in i strålkastarljuset och ta sig an säsongens kanske största fråga: Blir det en vit jul i Sverige eller inte?