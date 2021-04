Snö och hårda vindar på ingång – klass 1-varning i flera län

Samtliga varningar är klass 1-varningar, alltså kan vädret innebära vissa samhällsstörningar och risker för allmänheten. I Skåne ska det blåsa kraftigt, upp till 24 meter per sekund, under torsdagen. Detsamma gäller större delen av Östersjön samt Vänern, där kulingvarning utfärdats.

Kraftigt snöfall i Mellansverige

På onsdagen drar snöväder in över Jämtland (utom fjällen) och Västernorrland där mellan 5 och 15 centimeter snö väntas. Senare under onsdagen samt natten till torsdagen drar snöfallet in över Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland. Även där väntas stora snömängder, mellan 5 och 10 centimeter.