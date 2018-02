Studie: Snusning under graviditeten kan påverka fostrets hjärtfrekvens

1. Bestäm ett datum för när du ska sluta snusa.

2. Samla ihop information och gör en lista över anledningar att sluta.

3. Fundera över vad som kan försvåra eller sabotera dina planer. Har du misslyckats tidigare?

4. Testa ditt snussug så här: anteckna varje gång du snusar under en dag och vad du gör just då. Sätt sedan betyg på hur viktig just den snusportionen är. Var det en nödvändig, god portion snus eller en mindre viktig? Håll gärna på med detta minst en vecka, då kan du se om du har snusat extra mycket vissa dagar och i så fall fundera över orsaken.

5. Skapa snusfria zoner. Sluta snusa helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma.

6. Gör en hälsoplan som ett extra stöd om du vill.

7. Drick gärna ett glas vatten då och då, eller när du känner ett sug efter snus.

8. Ta hjälp från Sluta röka-linjen, vårdcentralen och folktandvården.

Källa: TT/1177.se